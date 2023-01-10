Elektrikli araçta Hindistan açılımına Renault da sessiz kalmadı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:55

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:55

Elektrikli araba satışlarının geçen yıl yüzde 1 civarındayken hükümetin 2030 yılı için yüzde 30'luk bir hedef belirlemesi uluslararası otomobil üreticilerinin Hindistan'a yatırım yapmasına neden oldu. 2022 yılında büyük otomobil pazarları içinde en hızlı büyümeyi Hindistan kaydetti. Renault'nun da Hindistan'da küresel pazara yönelik bir elektrikli araç üretmeyi düşündüğü öğrenildi.

Renault tarafından yapılan çalışma, Fransız otomobil üreticisinin, diğer operasyonlarından çıkarmayı planladığı bir elektrikli araba ünitesine yatırım konusunda ortağı Nissan Motor ile çözülmemiş müzakereleri uzatırken elektrifikasyon planlarında nasıl ilerlediğinin altını çiziyor.

'KİLİT PAZARLARDAN BİRİ'

Sektör kaynakları, Renault'nun Kwid modelinin Hindistan yapımı elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeye çalıştığını söyledi.

Renault Hindistan, ürün planları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak şirketin CEO'su Luca de Meo tarafından açıklanan stratejinin bir parçası olarak "küresel olarak elektrifikasyona güçlü bir şekilde odaklandığını" ve "Hindistan'ın grup için kilit pazarlardan biri" olduğunu söyledi.

S&P Global Mobility tarafından yapılan bir tahmine göre Hindistan, Japonya'nın yerini alarak binek ve diğer hafif araçlar için dünyanın üçüncü büyük pazarı olmaya hazırlanıyor. Sektör genelindeki satışlar, 2022'de tahminen %23 artarak 4,4 milyon araca ulaştı.

Renault elektrikli Kwid modelinin Çin'de City K-ZE adıyla satılan ve Fransa'ya Dacia Spring adıyla ihraç edilen bir versiyonunu üretiyor. Spring, 2022'de Fransa'da en çok satılan ikinci elektrikli araç oldu.