Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:10

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bölge emniyet yetkilisi Sunderaj P, elde ettikleri istihbarat doğrultusunda güvenlik güçlerinin, Çatisgarh'a bağlı Tekmeta ve Kakur köyleri arasındaki ormanlık alanda Maocu isyancılara karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Sunderaj P, operasyon anında çıkan çatışmada 7 Maocu isyancının öldüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen çatışma sonrası bölgede çeşitli patlayıcılar ve silahların ele geçirildiğini aktaran Sunderaj P, ormanlık alanda arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polis, 16 Nisan'da, Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 29 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.