Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 7 isyancının öldüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:10
Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü
Abone Ol google-news

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bölge emniyet yetkilisi Sunderaj P, elde ettikleri istihbarat doğrultusunda güvenlik güçlerinin, Çatisgarh'a bağlı Tekmeta ve Kakur köyleri arasındaki ormanlık alanda Maocu isyancılara karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Sunderaj P, operasyon anında çıkan çatışmada 7 Maocu isyancının öldüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen çatışma sonrası bölgede çeşitli patlayıcılar ve silahların ele geçirildiğini aktaran Sunderaj P, ormanlık alanda arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polis, 16 Nisan'da, Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 29 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


Hindistan haberleri mao zedung haberleri

İlgili Haberler

Modi'nin Hindistan'ında Müslüman olmak: 'Kendi ülkemizde azınlık olduk’

Modi'nin Hindistan'ında Müslüman olmak: 'Kendi ülkemizde azınlık olduk’
Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?

Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
Hindistan'da genel seçimler başlıyor: Altı hafta sürecek

Hindistan'da genel seçimler başlıyor: Altı hafta sürecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Kurultay sonrası üst düzey istifa: İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta istifa etti!

Son Dakika... Kurultay sonrası üst düzey istifa: İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta istifa etti!
Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'
Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu
Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı

Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı
Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!

Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!
Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama! İYİ Parti'yi 'ihanet' ile suçladı, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı

Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama! İYİ Parti'yi 'ihanet' ile suçladı, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı
Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı

Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı