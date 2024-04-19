Hindistan'da genel seçimler başlıyor: Altı hafta sürecek

Hindistan'da altı hafta sürecek olan genel seçimlerin oy verme işlemleri bugün itibarıyla başladı. 1.4 milyar nüfusuyla dünya nüfusunun yüzde 12'sini temsil eden Hindistan, 543 sandalyeli Lok Sabha için oy kullanacak. Haziran ayına kadar devam edecek bu süreçte, elektronik oylama makineleri kullanılacak ve 15 milyon seçim görevlisi sandıkları yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:30
Hindistan'da genel seçimler başlıyor: Altı hafta sürecek
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Hindu milliyetçisi ve iki dönemdir Başbakanlık koltuğunda oturan Narendra Modi, üst üste üçüncü kez seçilmeyi hedefliyor. Partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), parlamentoda üçte iki çoğunluk elde ederse, Hindistan'ın laik anayasasında önemli değişiklikler yapabilir. Modi'nin bu seçimlerdeki başarısına, kamuoyu araştırmaları ve anketlere göre neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

MUHALEFET ZOR DURUMDA

Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı (INDIA) adı altında toplanan muhalefet partileri, iç çekişmeler ve baskılar nedeniyle bölünmüş durumda. Başkent Delhi'deki Başbakan Arvind Kejriwal'in yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanması, muhalefetin yaşadığı krizi derinleştirdi.

Hindistan'ın başlıca muhalefet gücü olan Hindistan Ulusal Kongresi'nin parti lideri Rahul Gandhi, geçtiğimiz mart ayında hakaret suçundan iki yıl hapse mahkum edildi, fakat bu karar daha sonra Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu. Gandhi, başkentte diğer muhalefet liderleriyle düzenlediği bir protesto gösterisinde halka hitaben, Başbakan Narendra Modi'nin seçimleri manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.

Ayrıca, medya ve yargının iktidar tarafından kontrol altına alınması, muhalefetin sesinin kısıldığı yönünde eleştirilere neden oluyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Sandık çıkış anketlerinin yasak olduğu Hindistan'da, seçimlerin son aşaması olan 1 Haziran'da ilk resmi verilerin açıklanması bekleniyor. Oylama işlemlerinin bitmesinin ardından 4 Haziran'da başlayacak olan resmi sayımın aynı gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.


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