Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:28

Güncelleme: 03.09.2024 - 14:28

NDTV televizyonunun haberine göre, isyancı gruplara karşı operasyon yürüten güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında, Bastar bölgesinin ormanlık alanında çatışma çıktı.

Çatışmada 9 Maocu isyancı öldü, çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Son çatışmayla birlikte Çatisgarh eyaletinde bu yıl öldürülen Maocu isyancı sayısı 154'e yükseldi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.