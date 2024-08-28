Rus senatör, Batı Avrupa'yı hedef aldı: 'Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'ın bir şubesine dönüştü...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:56

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:56

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Batı Avrupa'nın yakında mevcut haliyle var olmayacağını, kontrolsüz göç nedeniyle “Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'ın bir şubesine dönüştüğünü” söyledi.

Puşkov, “15 yıl öncesinin eski Batı Avrupa'sı artık yok. Bugünkü haliyle Batı Avrupa da yakında yok olacak. Batı Avrupa, hızla Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'ın bir şubesine dönüşüyor” dedi.

“Avrupa'nın, beyaz nüfusunun göçmenlerle değiştirilmesi sürecinin hızla devam ettiğini” belirten Puşkov, şunları söyledi:

“İspanyol hükümeti, Afrikalı göçmenlerin İspanya'ya kesintisiz sevkıyatı için yeniden kullanmak üzere bir havaalanının tamamını kapattı. Halkın hoşnutsuzluğu, bütçe üzerindeki yük, keskin bir şekilde artan suçlar, göçmenler tarafından katledilen İspanyollar... Tüm bunlar, sanki yukarıdan gelen talimatları yerine getiren İspanyol yetkilileri utandırmıyor. Aynı çizgi, son zamanlarda ülkeyi kasıp kavuran ayaklanma ve katliamlara rağmen İngiliz hükümeti tarafından da izlenmeye devam ediyor.”