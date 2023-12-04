Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
Hindistan Hava Kuvvetleri Akademisine (AFA) bağlı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, AFA'ya ait "Pilatus PC 7 Mk II" tipi tek motorlu uçak, Telangana eyaletinin Hyderabad kentinden eğitim için havalandı.
Eğitim uçağının, kalkıştan bir süre sonra Telangana'nın Medak bölgesinde düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 pilot yaşamını yitirdi.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!
- Erzan'ın 'korktuğu kişi' konuştu