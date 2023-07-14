Hindistan'da halk, sırtından kuyruk çıkan çocuğa tapınmaya başladı
Hindistan‘da 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtında 60 cm uzunluğunda kuyruk çıktığı öne sürüldü. Bazı insanlar ise uzun kuyruklu tanrıya benzettikleri çocuğa tapınmaya başladı.
Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinin Barwani köyünde yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtının alt bölgesinde 60 cm uzunluğunda bir kuyruk çıktı. Çocukluğundan beri bu kuyruğun çıktığını belirten Suresh, yaşı büyüdükçe kuyruğunda uzadığını söyledi.
EVİNE ZİYARETÇİ AKINI
Bölgede yaşıyan bazı insanlar ise Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor. Bu nedenle komşuları sık sık Suresh’in evini ziyaret ediyor.
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