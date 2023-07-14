Hindistan'da halk, sırtından kuyruk çıkan çocuğa tapınmaya başladı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 22:20

Güncelleme: 14.07.2023 - 22:20

Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinin Barwani köyünde yaşayan 14 yaşındaki Suresh isimli çocuğun sırtının alt bölgesinde 60 cm uzunluğunda bir kuyruk çıktı. Çocukluğundan beri bu kuyruğun çıktığını belirten Suresh, yaşı büyüdükçe kuyruğunda uzadığını söyledi.

EVİNE ZİYARETÇİ AKINI

Bölgede yaşıyan bazı insanlar ise Suresh’i Hindu destanı Ramayana’nın ana karakterlerinden biri olan uzun maymun kuyruklu bir Hindu tanrısı olan Shri Hanuman’a benzetiyor. Bu nedenle komşuları sık sık Suresh’in evini ziyaret ediyor.