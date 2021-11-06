Hindistan'da hastanede yangın çıktı: 10 Covid-19 hastası öldü
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Ahmednagar kentindeki bir hastanenin yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bölümünde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Ahmednagar Devlet Hastanesi'nde 17 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yerel saatle 11.00'de yangın çıktı. Yangında, 10 hasta öldü, bir hasta ağır yaralandı.
Bu arada, diğer 6 hasta farklı bir hastaneye nakledildi.
Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemese de itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre, yangına elektrik aksamındaki bir kısa devre neden oldu.
SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ
Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.
Thackeray, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.
Ülkede 1 Mayıs'ta Gucarat eyaletinde bulunan bir hastanedeki Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede, yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman bu tarz ölümlere yol açıyor.
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