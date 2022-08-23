Hindistan'da İslam dinine hakaret: Milletvekili gözaltına alındı
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren açıklamalar yapmaktan gözaltına alındı.
Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde aleyhinde birden fazla dava açılan Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh gözaltına alındı.
Singh, dün, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren yorumlar yaptığını gösteren video yayınlamış, şehrin birçok bölgesinde Singh'e karşı protestolar düzenlenmişti.
Polis yetkilileri gözaltına alınan Singh'in davası hakkındaki detayların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.
BJP ESKİ SÖZCÜSÜ HAKKINDAKİ DAVA DEVAM EDİYOR
Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.
İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP eski sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.
BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.
Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.
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