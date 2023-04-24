Hindistan'da kadın güreşçilere cinsel taciz: 'Federasyon başkanı tutuklansın'

Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:20

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:20

Hint Sporcular, hükümetin iddialarla ilgili inceleme başlatacağı sözünden sonra Ocak'ta eylemlerini durdurmuştu.

Güreş Federasyon Başkanı Singh ve diğer federasyon yetkililerinin yıllardır kadın güreşçilere cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Hükümet Ocak'taki eylemler sırasında Singh'in birkaç hafta kızağa alınacağını açıklamış ve federasyonun faaliyetlerini inceleyecek bir kurul oluşturmuştu.

Singh'in görevine devam edip etmediği henüz net değil. Zira federasyonun internet sitesinde Singh hala başkan olarak görünüyor. Hindistan Olimpiyat Komitesi de Singh hakkındaki iddialar konusunda inceleme başlatmıştı.

Brij Bhuşan Singh, aynı zamanda iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin Uttar Pradeş eyaleti milletvekillerinden.

Güreşçiler, Singh'in tutuklanması talebiyle Pazar günü yeniden eyleme başladı. Yedi kadın güreşçi daha Singh'in cinsel tacizine uğradıklarını söyleyerek polise şikayetçi oldu.

Protestocular, iddiaları soruşturan komisyonun bulguları açıklamasını da talep ediyorlar.

"GÖKYÜZÜ ALTINDA ADALET UMUDU"

İki dünya şampiyonluğu bulunan Hindistanlı güreşçi Vineş Phogat, Twitter'da dün gece eylemcilerin sokakta uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Minderden kaldırıma! Gökyüzü altında adalet umudu" diye yazdı.

Protestolara Olimpiyat madalyalı sporcular Bajrang Punia and Sakşi Malik de katılıyor.

Phogat, Ocak'ta 10 kadın güreşçinin kendisine Singh'in cinsel tacizine uğradıklarını itiraf ettiğini söylemişti.

Kadın güreşçiler, Singh'in görevde kalması halinde Hindistan adına uluslararası müsabakalara katılmayacaklarını söylüyor.

Uzmanlar, ilk kez üst düzey sporcuların bu tür bir protesto için birlikte hareket ettiklerine dikkat çekiyor.