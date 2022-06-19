Hindistan’da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Hindistan’da kanadından alevlerin yükseldiği fark edilen yolcu uçağı acil iniş yaptı.
Hindistan’da SpiceJet Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, sol kanadının alev almasının ardından 185 yolcusuyla birlikte Bihta Hava Kuvvetleri Üssü’ne acil iniş yaptı.
Polis ve havalimanı yetkililerinin olay yerine gelmesinin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi. SpiceJet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “19 Haziran 2022 tarihinde SpiceJet B737-800 uçağı Patna’dan Delhi’ye gidiyordu. Kalkış esnasında kokpit ekibi bir kuşun motora girdiğinden şüphelendi. Önlem olarak pilot etkilenen motoru kapattı ve geri dönmeye karar verdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçuş sonrasında yapılan çalışmalarda kuşun 3 fana zarar verdiği anlaşıldı” dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın kanadından alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.
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