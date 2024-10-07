Hindistan'da kömür madeninde patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'da kömür madeninde patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:02

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, Batı Bengal eyaletinin Birbhum bölgesindeki bir madende patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Haberde, patlamanın boşaltım için kömür madenine gelen kamyondaki patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #Hindistan #maden

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