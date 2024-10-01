Hindistan'da 'Samsung' grevi: 600 işçi gözaltına alındı
Hindistan'da polis, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle greve giden 600 Samsung Electronics işçisi ve sendika üyesini gözaltına aldı.
Hindustan Times'ın habere göre, Güney Kore firması Samsung Electronics'in Tamil Nadu eyaletindeki ev aletleri fabrikasındaki grev dördüncü haftasına girdi.
Hint polisi, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle fabrika yakınına grev çadırları kuran 600 işçi ve sendika üyesinin sokak protestosu düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde, polisin işçileri "sokak protestosuyla halkı rahatsız ettikleri" gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.
Hindistan'daki Samsung çalışanları, 9 Eylül'de daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle greve gitmişti.
İşçilerin grevi, Samsung'un Hindistan'da elde ettiği yıllık 12 milyar dolarlık gelirin yaklaşık üçte birine katkıda bulunan fabrikada çalışmaların durmasına yol açmıştı.
Hint polisi, 16 Eylül'deki ilk müdahalesinde grevdeki 104 işçiyi gözaltında gözaltına almıştı.
Samsung protestoları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yabancı yatırımcıları "Hindistan'da üretim" planına ve elektronik üretimini 6 yıl içinde üçe katlayarak 500 milyar dolara çıkarma hedefine gölge düşürdü.
Ucuz işgücünün cazibesine kapılan yabancı şirketler, tedarik zincirlerini Çin'in ötesinde çeşitlendirmek amacıyla üretim için giderek daha fazla Hindistan'ı kullanıyor.
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