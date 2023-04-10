Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:14
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
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Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgâr nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi.

Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Maharashtra Eyalet Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek hükümetin ailelere tazminat ödeyeceğini duyurdu.


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