Hindistan’da otobüs kazası: 13 kişi hayatını kaybetti

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:04

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri’ne düştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Otobüste 55 yolcunun olduğu belirtilirken, kurtarılan 15 kişiden 7’isinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



