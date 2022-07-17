İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 10:27
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

 Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.





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