İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Bayram boyunca Bolu’dan;

Anadolu’ya 801 BİN ARAÇ,

İstanbul’a 760 BİN ARAÇ geçti



Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;

Kaza %-????

Ölümlü kaza %-????

Can kaybı %-????

Yaralı %-????

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Bayram tatilinin son gününde de

LÜTFEN

TRAFİK KURALLARINA

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