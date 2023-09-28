Hindistan'da protestolar şiddetlendi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:55

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:55

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmanın ardından eyaletin başkenti Imphal'de yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine karar verildi.

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh, Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu'nun (CBI) 2 öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığını ve soruşturmayı yürütecek ekibin sabah saatlerinde bölgeye ulaştığını duyurdu.

Imphal'de yasağın tekrar uygulanması, eyalette internet erişim kısıtlamalarının yeniden yürürlüğe konulmasından bir gün sonra geldi.

Hindistan'da temmuzdan bu yana kayıp 2 öğrencinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Manipur'da yüzlerce öğrenci protesto gösterisi düzenlemiş, polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sis bombası ile müdahale etmişti.

Ayrıca, Manipur'da askerlere şüpheli gördükleri kişileri öldürme yetkisi tanınan Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası (AFSPA) da 6 ay daha uzatılmıştı.

Yasa kapsamında askerler, mahkeme emri olmadan arama yapma ve tutuklama yetkisine de sahip olurken, eylemleri için hiçbir şekilde yargılanmıyor.

NE OLMUŞTU?

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 175'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.