Volkswagen grevinde yeni gelişme: Sendikanın istekleri reddedildi!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:15

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:17

Volkswagen, Almanya'nın batısındaki altı fabrikasında iş güvencesini sağlayan anlaşmaları bu ay sona erdirdi. Bu karar sonrası IG Metall VW’nin Almanya’da çalışan 130 bin işçisi için yeni iş anlaşmaları müzakere etmeye başladı. İşçi temsilcileri, üst yönetimi ve hükümeti destek eksikliğiyle suçlayarak işten çıkarmalarla mücadele edeceklerini belirtti.

Volkswagen’in personel şefi Arne Meiswinkel maliyetlerin düşürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Hannover’deki görüşmelerin ardından Meiswinkel “Rekabetçi kalabilmemiz için çalışanların da katkısı gerekecek” dedi. İşçi sendikası IG Metall ise Aralık ayının başından itibaren grev tehdidinde bulunarak yüzde 7’lik bir ücret artışında ısrar ediyor.

IG Metall'in Volkswagen ile baş müzakerecisi Thorsten Groeger fabrika kapatmalarının ve toplu işten çıkarmaların hala gündemde olduğunu vurgulayarak “İşyerlerinin kapatılması ve toplu işten çıkarmalar masada duruyor” dedi. Henüz bir sonraki tur görüşmeleri için tarih belirlenmedi.

TARİHE ATIF VE İŞÇİ TALEPLERİ

Çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, işçilerin taleplerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Cavallo, Volkswagen’in 87 yıllık tarihine atıfta bulunarak, Nazi döneminde sendika fonlarının kamulaştırılmasına değindi. “Nazilerin o dönemde işçi hareketinden çaldığı bu sermaye, on yıllar boyunca milyarlarca Euro yaratabilirdi. Bu para bizim paramız, bugün Volkswagen Grubu'nda bulunuyor. Uzlaşmaya hazırız ama çözüm yönetime bağlı” dedi.

PROTESTOLAR VE VOLKSWAGEN’İN AÇIKLAMALARI

Fabrika alanında 3 binden fazla işçi protesto düzenledi. “Yönetim kurulunda kalifiye işçi sıkıntısı var, uzman arıyoruz” gibi pankartlar taşıyan işçiler, protesto sırasında işaret fişekleri yaktı.

Volkswagen, Almanya’daki yüksek enerji ve işçilik maliyetlerinin Avrupa'daki ve özellikle elektrikli araç pazarında büyük bir dilime sahip olmak isteyen Çinli rakipleri karşısında kendisini dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunuyor. Şirket, uluslararası rekabetin geride kalmakla tehdit edildiğini belirtti.

Personel şefi Meiswinkel, “Uluslararası rekabet bizi geride bırakmakla tehdit ediyor. Şirketimizi yeniden yapılandırmak için birlikte çalışmalıyız. Durum çok ciddi” açıklamasını yaptı.

Görüşmeler Almanya genelinde yüksek maliyetler ve iş gücü kıtlığı gibi sorunların diğer büyük Alman şirketlerini de etkilediği bir dönemde gerçekleşiyor.