Tatlı krizlerinde enfes çözüm: Hindistan cevizi topları...

Yayınlanma: 30.10.2024 - 22:19

Güncelleme: 30.10.2024 - 22:19

Misafirlerinize sunabileceğiniz pratik, sütlü ve Hindistan ceviziyle kaplı harika bir lezzet arıyorsanız, bu tatlı tarifi tam size göre! Kolay yapımı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz bu tarif, tatlı krizlerinize birebir! İşte Hindistan cevizi topları...

MALZEMELER

3 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağı süt tozu

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket krema (200 ml)

Kavrulmuş fındık içi (her topun içine koymak için)

Üzeri için: Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında hindistan cevizi, süt tozu ve pudra şekerini ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.

Kremayı karışıma ekleyin ve kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Karışım şekil verilecek kıvamda olmalıdır; eğer fazla cıvık olursa biraz daha hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Her parçanın ortasına bir adet kavrulmuş fındık koyup yuvarlayarak top şekli verin.

Hazırladığınız topları hindistan cevizi veya toz Antep fıstığına bulayın.

Tüm topları hazırladıktan sonra en az 1 saat buzdolabında dinlendirerek soğuk servis yapın.