Hindistan'da sel nedeniyle 23'ü asker 30 kişi kayboldu
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.
Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.
Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.
Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!