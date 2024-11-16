Hindistan'da yangın faciası: Yenidoğan ünitesindeki 10 bebek hayatını kaybetti!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'da yangın faciası: Yenidoğan ünitesindeki 10 bebek hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:18

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Jhansi'de bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi'nde 55 bebeğin bulunduğu yenidoğan ünitesinde yangın çıktı.

45 BEBEK KURTARILDI

Yangında 45 bebek kurtarılırken, 10 bebek hayatını kaybetti. Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, hastanedeki aileleri ziyaret ederek nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili kapsamlı soruşturma sözü verdi. Pathak, "Bu trajedinin sorumlularını tespit edip sıkı bir şekilde harekete geçeceğiz. Hükümet bu zor zamanlarda ailelerin yanındadır" dedi.

İHMAL Mİ VAR?

Görgü tanıkları, ekiplerin yangına müdahalesinin yaklaşık 30 dakika sonra başladığını ve tahliyenin geciktiğini belirtti. Ayrıca yangın alarmlarının çalışmadığı öğrenildi.


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