Aydın'da şüpheli bebek ölümü iddiası

Aydın’da bir süredir hizmet veren özel hastanede şüpheli bir bebek ölümü meydana geldi. Olaydan sonra bebeğin yakınları isyan ederken, yaşanan gerginlik üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da şüpheli bebek ölümü iddiası
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:55

Aydın Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmet veren özel bir hastanede bir annenin ikiz çocukları dünyaya geldi.

Aile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikiz bebeklerden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederken, bir süre önce kucağını alıp sevip emzirdiği bebeklerinden birinin hayatını kaybettiğini öğrenen ise fenalık geçirdi.

Polis ekiplerinin görev aldığı hastanede gergin bekleyiş devam ederken, bebeğin ailesi çocuklarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bu arada hastanedeki hekimlerin olaydan sonra hastaneyi terk ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Hastane #adnan menderes #bebek

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