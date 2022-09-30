Hindistan'da yasaklanan Hindistan Halk Cephesi'nin Türkiye ve Katar bağlantılı olduğu iddia edildi
Hindistan'da 5 yıl süreyle yasaklanan İslamcı Hindistan Halk Cephesi örgütünün bağlantıları mercek altında. Hindistan makamları, örgütün Türkiye ve Katar bağlantıları olduğunu öne sürdü.
Hindistan'da yasaklanan Hindistan Halk Cephesi'nin (PFI) Türkiye ve Katar bağlantıları sayesinde finansal destek sağladığı iddia edildi.
Hindistan İçişleri Bakanlığı, örgütün terör bağlantısı sebebiyle 5 yıl yasaklandığını ve yapılan baskınlarda 270 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
The HINDU gazetesinin haberine göre Hintli bir yetkili, "Bazı PFI üyeleri örgüte fon sağlayabilmek için Katar'a seyahat etmiş ve Türk vatandaşlarıyla tanışmışlar" ifadesinde bulundu.
Yetkili, PFI ile bağlantılı birkaç kişinin de geçmişte IŞİD'e katıldığını ve Türkiye'nin sınır dışı ettiği Muhammed İsmail Mohideen'i ve bir başka kişinin Hindistan'da tutuklandığını söyledi.
Kendisini ilk olarak Şahcihan V.K. ismiyle tanıtan Muhammed İsmail Mohideen'in, Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra kendisine çıkarılan pasaportta Şahcihan V.K. ismi yerine İsmail Mohideen isminin yer aldığı öne sürüldü.
Yetkili ayrıca, Şahcihan'ın 2008'de PFI'ye katılmasının ardından örgüt içinden bir liderin kendisine IŞİD'e katılması için Türkiye ve Suriye'ye gitmeye ikna ettiğini ve Şahcihan gibi onlarca kişiyi de IŞİD'e katılması için ikna ettiğini söyledi.
Ulusal Soruşturma Ajansı'nın (NIA) 2017'de devraldığı davada, "IŞİD'e katılma planı olanların çoğu PFI bağlantılıydı" dedi.
NIA soruşturmasında, IŞİD için insan toplayan Hamza isimli bir kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
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