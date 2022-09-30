MİT'ten Suriye'de IŞİD operasyonu: Saldırı hazırlığındaki 19 terörist yakalandı
MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında düzenlenen operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 IŞİD mensubu yakalandı. IŞİD'li teröristler, TSK’ye ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de gerçekleştirdiği IŞİD operasyonunda saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü IŞİD’in Suriye’de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları’na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.
'KEŞİF' YAPMIŞLAR
MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 IŞİD mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Buna göre yakalanan hücre üyeleri Suriye’deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini itiraf etti.
EYLEM GİRİŞİMLERİNİ İTİRAF ETTİLER
IŞİD'li teröristler, TSK’ye ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.
Operasyonlar neticesinde; 350 kg. TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP, 14 adet boş EYP düzeneği, 3 adet intihar kemeri, 2 adet intihar yeleği, 600 adet fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 adet RPG atar, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet taaruz tipi el bombası, 4 adet AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 adet M-16 (keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş), 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında otomatik tüfek ele geçirildi.
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