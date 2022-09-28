Kilis'te yakalanan IŞİD şüphelisi tutuklandı

Kilis'te, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:02
Kilis'te yakalanan IŞİD şüphelisi tutuklandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir şüphelinin geçmiş dönemde Suriye'de terör örgütü IŞİD'in yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheli, adrese yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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