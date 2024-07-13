Tam 90 ölü: O ülkede aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 16:54
Abone Ol google-news

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkisini azaltsa da can almaya devam ediyor.

Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, çeşitli bölgelerdeki yaşam alanlarının da hala sular altında olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), söz konusu afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.


İlgili Haberler

Rusya: 'Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi'

Rusya: 'Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi'
BM'den Hindistan'a çağrı: Irk ayrımcılığına son verin

BM'den Hindistan'a çağrı: Irk ayrımcılığına son verin
Hindistan'da izdihamda ölenlerin sayısı artıyor

Hindistan'da izdihamda ölenlerin sayısı artıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler