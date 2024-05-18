Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yüksek sıcaklık" uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 17:34

Güncelleme: 18.05.2024 - 17:34

Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47,1 dereceye ulaştı.

Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.

IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.

Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.