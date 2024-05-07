Hindistan'da genel seçimlerin 3'üncü aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için üçüncü aşamada oy kullanmaya başladı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:29
Hindistan'da genel seçimlerin 3'üncü aşamasında oy verme işlemi başladı
Abone Ol google-news

Hindistan Seçim Komisyonuna göre, seçimin üçüncü aşamasında 11 eyaletten 93 seçim bölgesinde yaklaşık 172,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

93 meclis üyesinin belirleneceği seçimin bu aşamasında yarışan 1300'dan fazla adayın arasında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da yer alıyor.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimlerin ilk iki aşamasındaki katılım oranının, 2019'a kıyasla düşük olduğu aktarılarak, Lok Sabha seçimlerinin ilk iki aşamasındaki katılım oranındaki ufak düşüşün üstesinden gelmek ve katılımı iki katına çıkarmak için gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin, Müslümanları "şeytanlaştırdığı" iddiasıyla tepki çeken bir animasyon videosunu paylaşmasının ardından Komisyon, oylamanın üçüncü aşaması öncesinde siyasi partilere "seçim kampanyasında sosyal medyanın sorumlu ve etik kullanımı" için talimat verdi.

HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan'da, 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.


oylama haberleri Hindistan haberleri genel seçim haberleri

İlgili Haberler

Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü

Hindistan'da çatışma: Maocu isyancılar öldü
Modi'nin Hindistan'ında Müslüman olmak: 'Kendi ülkemizde azınlık olduk’

Modi'nin Hindistan'ında Müslüman olmak: 'Kendi ülkemizde azınlık olduk’
Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?

Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı

Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı

Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları