Hindistan'ın, Hatay'da kurduğu sahra hastanesi faaliyete geçti

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:12

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:13

Hindistan ordusunun depremden etkilenen insanlara yardım sağlamak amacıyla Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin, faaliyete geçtiği bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya hesabından "Hatay, İskenderun'daki askeri sahra hastanesi, Tıbbi, Cerrahi ve Acil Servisler; X-Ray Laboratuvarı ve Tıbbi Mağaza ile faaliyete başladı. Yardım ekibi, depremden etkilenen insanlara yardım sağlamak için 7/24 çalışacak" paylaşımında bulundu.

Hindistan'ın sahra hastanesi, "Dost Operasyonu" kapsamında depremzedelere yardım sağlamak üzere kuruldu.

ALTINCI YARDIM UÇAĞI TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Jaishankar, Hindistan'dan deprem yardım çalışmaları için kurtarma personeli, temel ihtiyaç malzemeleri ve tıbbi ekipman taşıyan altıncı uçağın Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Altıncı uçak, depremin vurduğu ülke için daha fazla kurtarma ekibi, köpek timi ve temel ilaçlar taşıyor.

Jaishankar, "Altıncı uçuşş Türkiye'ye ulaştı. Daha fazla arama ve kurtarma ekibi, köpek timi, temel arama ve erişim ekipmanı, ilaçlar ve tıbbi ekipman yardım çalışmalarında kullanılmak üzere hazır" dedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ KONUŞTU

Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel, Hindistan'ın "Dost Operasyonu"nu iki ülke arasındaki dostluğu gösteren "çok önemli bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Fırat Sunel, "Dost Operasyonu' sembolik bir operasyondur. Bizim dost olduğumuzu zaten kanıtlıyor. İlişkilerimizi derinleştirmek zorundayız" diye konuştu.