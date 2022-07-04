Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 20 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 37’den 42’ye çıktığı belirtildi.
Üst düzey yetkili Solomon Fimate, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdiye kadar 18 kişi sağ çıkarıldı. Kayıp kişilerin hayatta olduğuna dair umudumuz az." dedi.
Yaşamını yitirenlerin 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu aktarılmış, 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilmişti.
Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.
Video Haberler
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
- Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
- Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Demirören'e tarih verdi
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’