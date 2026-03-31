Hint Okyanusu’nda hareketlilik: Deniz piyadeleri İran yakınlarında

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 45 bin tonluk savaş gemisinin pazar günü Hint Okyanusu’nda ilerlediğini duyurdu.

Ancak geminin İran’a ne kadar yakın olduğu konusunda bilgi verilmedi.

USS Tripoli’nin, Japonya’nın Okinawa kentinde konuşlu 31. Deniz Piyade Birliği’ne (MEU) bağlı askerleri taşıdığı belirtildi.

Gemi yaklaşık bin 850 deniz piyadesi ve bin 200 mürettebat kapasitesine sahip.

Tripoli’ye eşlik eden USS New Orleans gemisinin de yaklaşık 700 deniz piyadesi taşıyabildiği ifade edildi.

ABD’nin ayrıca 2 bin 200 deniz piyadesinden oluşan 11. MEU birliğini de Orta Doğu’ya gönderdiği bildirildi.

Buna ek olarak, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık bin askerin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün geçtiği Hark Adası’nın ele geçirilebileceğini dile getirmişti.

İran ise ülke topraklarına yapılacak herhangi bir çıkarma girişimine sert karşılık verileceğini açıkladı.

Bölgede artan askeri hareketlilik, ABD ile İran arasında olası bir kara operasyonu ihtimaline ilişkin endişeleri artırırken, küresel enerji güvenliği üzerindeki risklerin de büyüdüğü değerlendiriliyor.