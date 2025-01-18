Hint Okyanusu'ndaki stratejik adada 'gizemli' uçak pisti

Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:33

Aden Körfezi yakınlarında Hint Okyanusu'ndan yükselen Abd al-Kuri Adası'ndaki uçak pisti, su yolunda devriye gezen askeri operasyonlar için önemli bir iniş alanı sağlayabilir.

Su yolu, Avrupa'ya giden kargo ve enerji sevkiyatları için kilit bir rota ve Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların saldırıları nedeniyle sevkıyatlar yarı yarıya azaldı.

Pistin, uzun süredir bölgedeki askeri varlığını genişlettiğinden şüphelenilen ve Husilere karşı Suudi liderliğindeki savaşı destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından inşa edilmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Husiler, eylemlerini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilişkilendirirken, uzmanlar bu çatışmadaki ateşkesin isyancıların dünya çapında dikkat çeken bir kampanyayı durdurmaları için yeterli olmayabileceğinden endişe ediyor.

Planet Labs PBC tarafından 7 Ocak'ta çekilen uydu fotoğraflarında adadaki kuzey-güney pistinde kamyonlar ve diğer ağır ekipmanlar görülüyor.

Pist asfaltlanmış olup, pistin kuzeyinde “18” ve güneyinde “36” işaretleri bulunmaktadır. 7 Ocak itibariyle, 2,4 km uzunluğunda ve 46 metre genişliğindeki pistte hala bir bölüm eksikti.

Pist tamamlandığında, uzunluğu nedeniyle büyük ticari uçaklar ya da ağır bombardıman uçakları inemeyecek olsa da, özel jetler ve diğer uçaklar buraya inebilecek.

Birleşmiş Milletler'in Montreal merkezli Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) sözcüsü William Raillant-Clark, örgütün Abd al-Kuri'deki havaalanı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. ICAO'ya üye bir devlet olarak Yemen'in havaalanı hakkında örgüte bilgi vermesi gerekiyor. Yakınlardaki Sokotra Adası'nda ICAO'ya bildirilmiş bir havaalanı bulunuyor.

ABD AL-KURİ ADASI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Abd al-Kuri, Sokotra Takımadalarının bir parçasıdır. Soğuk Savaş'ın son on yılında takımadalar, stratejik konumu nedeniyle zaman zaman Sovyet savaş gemilerine ev sahipliği yapmıştır.

Son yıllarda ada, Yemen'in, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi yeniden kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasını savunan Yemen Güney Geçiş Konseyi tarafından denetleniyor. BAE, 2014'te Yemen'in başkenti Sanaa'yı ele geçiren Husilere karşı Suudi liderliğindeki savaşın bir parçası olarak konseyi destekledi ve silahlandırdı.

BAE, daha önce Eritre'de daha sonra sökülen bir üs inşa etti ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki stratejik Bab el-Mandeb Boğazı'nın merkezindeki Mayun veya Perim Adası'nda bir uçak pisti inşa etmeye çalıştı.

BAE'nin, Abd al-Kuri adasındaki uçak pistinin açılmasına yönelik çalışmalara devam ettiği belirtiliyor. Pistin hemen doğusundaki toprak yığınlarının üzerinde aylardır “BAE'Yİ SEVİYORUM” yazıyor.

AP tarafından MarineTraffic.com'dan analiz edilen verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir çıkarma gemisi de Ocak 2024'te Abd al-Kuri kıyılarında ve yıl içinde birçok kez Sokotra açıklarında görüldü. Bu gemi daha önce BAE'nin Yemen'deki askeri operasyonlarıyla ilişkilendirilmişti.