Hintliler vize için tapınaklara akın etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'ye göçü zorlaştırmayı amaçlayan bir dizi kararnameyi imzalamasının ardından Hintliler dua etmek için 'kolay vize almayı sağladığı' iddia edilen Hindu tapınaklarına akın etti.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, batıdaki Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde bulunan ve halk arasında “Visa Tanrısı” olarak adlandırılan Chamatkari Hanuman tapınağında adak telaşı yaşanıyor.

Tapınak rahibi Vijay Bhatt, Times of India'ya yaptığı açıklamada, vize başvurusunda bulunanlardan pasaportlarını tanrı Lord Hanuman'ın önüne koymalarını ve ardından bir ilahi okumalarını istediklerini söyledi.

“Her şey inançla ilgili. Eğer inanırsanız, gerçekleşir. Eğer şüpheleriniz varsa, hayal kırıklıkları da peşinden gelir" diyen Bhatt, ziyaretçilerin birçok kez reddedildikten sonra dua etmeye geldiklerinde birkaç saat içinde vize onayı alabildiklerine dair örnekler olduğunu kaydetti.

Yazılım mühendislerinin ve diğer vasıflı işçilerin ABD'de çalışmasına olanak tanıyan H-1B vize programı konusunda bir bölünme var. H-1B alıcılarının en az üçte ikisi Hindistan'dan geliyor.

VİZE İBADETLERİ

Haydarabad'daki “Vize Tanrısı” ise Chilkur Balaji tapınağında bulunuyor. Vize adayları burada dualar ediyor, ayinler düzenliyor ve 108 tavafı yalınayak tamamlıyor. Bunların arasında nisan ayında New Jersey'de yeni bir işe başlayacak olan Haydarabadlı bir yazılım mühendisi de vardı. H-1B vizesi onayını almıştı ve teşekkürlerini sunmak için geri dönmüştü. Times of India'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen mühendis, “Geçen yıl on bir kişi başvurduk ama bir tek ben aldım” dedi.

Delhi'deki Shree Siddhi Peeth Chamatkari Hanuman Mandir adlı tapınağa gelenler ise vize başvurularının kabul olması için 41 gün boyunca et, alkol, soğan ve sarımsak yemiyor. Ziyaretçiler dileklerini kağıtlara yazıyor ve dua ediyor.