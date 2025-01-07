Hipersonik balistik füze test ettiğini duyurdu

Yayınlanma: 07.01.2025 - 08:32

Güncelleme: 07.01.2025 - 08:32

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan Milli Savunma Kalkınma Planı kapsamında geliştirilen yeni orta menzilli hipersonik balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Ülke lideri Kim Jong-Un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtilirken, fırlatılan füzenin ses hızının 12 katına ulaşarak yaklaşık bin 500 kilometre uçtuğu aktarıldı.

Silah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, “Bu füze denemesi, düşman güçlerin güvenlik tehditlerine yanıt olarak hipersonik balistik füzeler gibi güçlü silah teknolojilerini sürekli olarak geliştirdiğimizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyada böyle bir silah sistemine sahip olan çok az ülke vardır” diyen Kim, “Yeni bir hipersonik füze geliştirmemizin temel amacı, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirmeye devam etmek ve stratejik caydırıcılık sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen hipersonik füze denemesinin saldırgan bir plan ya da eylem değil, açık bir meşru müdafaa çabası olduğunu vurgulayan Kim, “Füze sistemimizin performansı küresel arenada göz ardı edilemez. Her türlü savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana ciddi bir askeri darbe indirebiliriz” dedi.

Son “stratejik silah” testinin Kuzey Kore’nin meşru çıkarlarını korumak için neler yapabileceğini ve hangi araçları kullanabileceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kim, “Hipersonik füze sistemi, Pasifik bölgesindeki her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacak” diye konuştu.

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir füze fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada füzenin ses hızının 5 katı ve üzeri hızlara ulaşabilen bir hipersonik füze olabileceği bildirilmişti.

Pyongyang’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk füze denemesi, ABD’de 20 Ocak’ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlanmıştı. Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore’de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekmişti.



