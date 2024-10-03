Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri yeniden gündemde

Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:14

Güncelleme: 03.10.2024 - 13:17

ABD'li Paul Tibbets, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası olan Little Boy'u atan Enola Gay B-29 uçağının kaptan pilotuydu.

İngiliz belgeseli The World at War'da yer alan bir röportajda Tibbets, bombardımanın nasıl geçtiğini ve tahminen 140 bin kişinin ölümüne neden olan bombayı attıktan sonra mantar bulutunu nasıl gördüğünü anlatmıştı.

Uçakta da mürettebat arasında bazı konuşmalar olduğunu ama sonunda sessiz bir döneme girildiğini anlatan Tibbets, bombanın atılmasından yere çarpıp patlamasına kadar geçen sürenin yaklaşık 53 saniye olduğunu ve mürettebata uçağı geri çevirip patlamayı görmeleri için yeterli zamanı verdiğini belirtti.

Tibbets, şunları söyledi:

“Bombayı attığımızda gün açıktı, güneşli ve parlak bir gündü. Görüş mesafesi sınırsızdı, bu yüzden Hiroşima yönüne doğru tekrar geri döndük. Bulutun yükseldiğini gördük, 2 dakika sonra bulut bizim irtifamızdaydı. O sırada 33 bin feet yükseklikteydik, bu bulut yukarıdaydı ve kaynar bir şekilde yükselmeye devam ediyordu, yuvarlanıyor ve kaynıyordu. Yüzey siyah bir kaynamadan başka bir şey değildi... Katran fıçısı gibi, muhtemelen verebileceğim en iyi tanım bu.”

Tibbets, “Aşağıda da aynen böyle görünüyordu, daha önce bir şehir, kendine özgü evler, binalar ve bulunduğumuz yükseklikten görebileceğiniz her şey vardı. Şimdi aşağıda bu siyah kaynayan enkazdan başka bir şey göremiyordunuz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde fotoğraf çektik, bundan sonraki ilk endişem buradan çıkma zamanının geldiğiydi” diye ekledi.

Belgeselde, Tibbets'in tanıklığının yanı sıra bombardımanı yaşayan Japon vatandaşlarının ifadelerine de yer verildi.