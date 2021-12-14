Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç Bosna Hersek'in bütünlüğünün korunması çağrısı yaptı

14 Aralık 2021 Salı, 00:00

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, ülkede son dönemde huzursuzluğa sebep olan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija tarafından karşılanan Plenkoviç, Bosna Hersek Sırp Entite Meclisi'nde alınan kararlara atıfta bulunarak "Bosna Hersek'in bütünlüğünü ve kurumlarının işlevselliğini korumalıyız" ifadesini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIN HUZURLA YAŞADIĞI BİR BOSNA HERSEK"

Hırvatistan'ın bölgede hiçbir şekilde "ayrılıkçı eğilim" görmek istemediğine vurgu yapan Plenkoviç, "Bosna Hersek'e bir dost olarak geldim. Tüm isteğimiz, ülkede yaşayan tüm halkların eşit haklara sahip olduğu, bütünselliğini koruyan bir Bosna Hersek görmek" diye konuştu.

Hırvatistan'ın Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğunu belirten Plankoviç, "Tek ülke, iki entite ve 3 kurucu halkın oluşturduğu ve tüm vatandaşlarının huzurla yaşadığı bir Bosna Hersek'e saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"SREBRENİTSA SOYKIRIMI KONUSUNDA İKİLEM YAŞAMIYOR"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'in Srebrenitsa açıklamalarına ilişkin görüşü de sorulan Plenkoviç, "Hırvatistan'ın Srebrenitsa soykırımı konusundaki tutumu bellidir. Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, bu süreçte asıl söylemek istediğinin ne olduğunu belirtmiştir. Milanoviç'in önceki açıklamalarına bakarsak, Srebrenitsa soykırımı konusunda ikilem yaşamadığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşandığını belirterek, bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerektiğini söylemişti.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.