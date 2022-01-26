Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözlerine Ukrayna'dan tepki geldi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 00:58

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milanovic'in sözlerine tepki gösterildi. Açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir" denildi.

"HIRVAT ORDUSU BÖYLE BİR SAVAŞA KATILMAYACAK"

Milanovic, Zagreb'de "Kras" isimli fabrika ziyareti sırasında kendisine yöneltilen "Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkarsa Hırvatistan'ın rolü ne olur?" sorusuna, "Bu durumun gerçek bir suçlusu yok ancak kimin zarar göreceği çok net bir şekilde ortada. Bu nedenle Hırvatistan ve Hırvat ordusu böyle bir savaşa katılmayacak" dedi.

"GERİ ÇEKECEĞİZ"

NATO'nun "bölgeye ilave Hırvat askeri takviyesi talebinin" duyulduğunu hatırlatan Milanovic, "Ben Hırvat ordusunun başkomutanıyım. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın alevlenmesi durumunda, Hırvat ordusunun tüm üyelerini geri çekeceğiz. Bölgede Hırvat ordusuna ait bir askerin bulunmasını istemem" diye konuştu.

"KARAR ABD'YE BAĞLIDIR"

Alacağı bu kararın Ukrayna veya Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirten Milanovic, "Kararımız tamamen Joe Biden yönetiminin ve Amerika iç politikasının dinamiklerine bağlıdır" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'YA AĞIR SÖZLER

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olmadığını belirten Milanovic, "Yanukovic yönetiminin devrilmesinin ardından sekiz yıl geçti. Ukrayna ekonomik olarak ilerleme gösteremiyor. Avrupa Birliği'nden de hiçbir yardım alamıyor. Ülke en geri kalmış ülkeler arasına girdi" dedi.

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, Ukrayna'nın en geri kalmış ülkeler arasında bulunduğu ve NATO'da yeri olmadığına ilişkin sözlerine tepki gösterildi.

Hırvatistan'ın Kiev Büyükelçisi Anica Dzamic'in bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kendisine, Milanovic'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve NATO'nun desteğine yönelik sözleri neticesinde Ukrayna'nın son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradığı iletilmiştir" ifadesi kullanıldı

Milanovic'in sözlerinin, Ukrayna'nın Avrupa’daki geleceği için hayatlarını kaybeden insanların anısını rencide ettiğine değinilen açıklamada, "Hırvatistan Cumhurbaşkanının bu aşağılayıcı ifadelerinin kamuoyu önünde tekzip edilmesini ve gelecekte tekrarlanmamasını talep ediyoruz" denildi.