Rus basını, Türkiye ve Ukrayna krizini yazdı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:55

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, ‘arabuluculuk rolü’ üstlenmek istediklerini dile getirmişti.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Izvestia, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolüyle kumar oynuyor" başlığıyla bir haber yayınladı.

Sözcü'nün aktardığına göre; haberde, Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014’te Ukrayna’da özerk bir devlet olarak kurulan Lugansk Halk Cumhuriyeti liderliği’nin, Türkiye’nin ihtilafın taraflarının İstanbul’da buluşma davetine cevaben, Üçlü Temas Grubu müzakerelerini Minsk’ten başka bir yere kaydırmak istemediği aktarıldı. Toplantının Türkiye’de yapılmasının ‘sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı’ vurgulanırken, Minsk’ten İstanbul’a taşınmasına gerek duyulmadığı aktarıldı.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YAKIN GELECEKTE DÜZELMEYECEK"

Lugansk Halk Cumhuriyeti başkanının danışmanı Rodion Miroshnik İzvestia’ya verdiği demeçte, “Bize herhangi bir teklif gelmedi” dedi. Miroshnik, “Ukrayna hazırsa, daha önce pandemi nedeniyle çevrimiçi ortama kaydırılan Üçlü Temas Grubu’nun yüz yüze toplantılarının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerekiyor” dedi.

Bununla birlikte, Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Yuri Mavashev,, Rusya’nın böyle bir toplantıya katılmayı ‘anlamsız’ bulduğunu aktardı.

"TÜRKLER KUMAR OYNUYOR"

Mavashev, Rus gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ABD ile ilişkileri yakın gelecekte düzelmeyeceğinden, Ankara Avrupa üzerine bahse giriyor. Ukrayna topraklarında bir savaş istemiyorlar ve Türkler de bu konuda kumar oynamaya karar verdi" diye konuştu.

Uzman, "Ankara, arabuluculuk hizmeti sunarak varlığını hissettirmek istiyor. Eğer Avrupa’da istediğini alamazsa, Rusya’nın yardımından yararlanabilir" ifadelerini kullandı.

Gazete, 20 Ocak’ta Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna liderleri; Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky’yi "farklılıkları gidermek" ve müzakereler için Türkiye’ye davet ettiğini belirtti.