Hırvatistan'da sağlık çalışanları grev başlattı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:35

Ülkede sağlık alanında faaliyet gösteren Hep Birlikte Sendikasından yapılan açıklamada, sendika bünyesindeki 74 bin sağlık çalışanından 4 bininin greve başladığı ifade edilerek, eşit haklara sahip olmadıklarına inandıkları laboratuvar görevlisi, radyoloji teknisyeni ve hemşireler için maaş zammı talep ettikleri belirtildi.

Sendika Başkanı Krunoslav Kusec, yerel medyaya yaptığı açıklamada, talepleri yerine getirilene kadar greve devam edeceklerini söyleyerek, görüşmelere de açık olduklarını aktardı.

Greve giden radyoloji görevlilerinden Ivanka Herman da ihtiyacı olanlara sağlık hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, radyoloji çalışanlarının neredeyse tümünün grevde olduğu bilgisini paylaştı.

Yerel medyada yer verilen bilgilerde ise grevin ne kadar süreceğinin bilinmediği, bazı yerlerde ameliyathanelerde sıkıntıların yaşandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, grevin bir çözüm olmadığı vurgulanarak, sendika ile görüşmeye hazır oldukları dile getirildi.

Bu arada, sağlık çalışanlarının, acil, hayati tehlikesi bulunan ve onkoloji hastalarına müdahalelere devam edeceği kaydedildi.