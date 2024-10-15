Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 11:04
Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maç heyecanı yaşanıyor.

Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, deplasmanda Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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