Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maç heyecanı yaşanıyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, deplasmanda Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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