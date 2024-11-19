Dominik Livakovic'li Hırvatistan çeyrek finale çıktı!
Dominik Livakovic'in formasını giydiği Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Portekiz 1-1 berabere kaldı.
Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz'in golünü 33. dakikada Joao Felix atarken, Hırvatistan'a beraberliği getiren golü 65. dakikada Josko Gvardiol'dan geldi.
FENERBAHÇELİ YILDIZ FORMA GİYDİ
Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçeli Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Grupta son oluşan puan durumu şu şekilde:
1- PORTEKİZ (14)
2- HIRVATİSTAN (8)
3- İSKOÇYA (7)
4- POLONYA (4)
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