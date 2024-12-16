Hırvatistan seçime gidiyor: 8 aday yarışacak

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:30

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:30

Devlet Seçim Komisyonundan (DIP) Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, seçimde 8 aday gerekli kriterleri sağladı.

Adayların arasında Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de bulunuyor, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ise eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac'ı aday gösterdi.

"Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçime katılacak adaylardan.

Hırvatistan'da yapılan anketlere göre seçimde Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

HDZ ve Başbakan Andrej Plenkovic ile birçok söyleminde karşı karşıya gelen Milanovic, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle" ifadelerini kullandı.

Primorac ise birçok AB liderinin çirkin söylemleri nedeniyle Milanovic ile bir araya gelmek istemediğini belirtti.

Adaylardan Kekin, Hırvatistan'daki müzik grubunun üyelerinden birinin eşi olarak dikkati çekiyor.

29 Aralık Pazar günü düzenlenecek ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının 29 Aralık gecesi açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve bir kişi en fazla iki dönem görev yapabiliyor.