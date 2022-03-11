Hırvatistan’da Sovyet yapımı keşif uçağı düştü
Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de Hırvat medyasına göre; Sovyet Rusya yapımı Tu-141 'Strizh' modeli keşif uçağı düştü. Uçağın Ukrayna’ya gönderildiğini ve Macaristan üzerinden Hırvatistan'a geldiği iddia edildi.
Hırvatistan basınında yer alan iddiaya göre başkent Zagreb’in Jarun bölgesinde bir keşif uçağı düştü. Uçağın düştüğü bölgede çukur oluşurken yakınlarında iki de paraşüt bulunduğu bildirildi.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir keşif uçağının düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu belirtildi. Uçağın 1 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edildi.
UKRAYNA'YA GÖNDERİLİP GERİ GELDİĞİ İDDİASI
Hırvatistan medyası, askeri uzmanların fotoğraflara dayanarak yaptığı resmi olmayan açıklamalarına göre, düşen aracın Sovyet Rusya yapımı Tu-141 'Strizh' modeli keşif uçağı olduğunu, Ukrayna’ya gönderildiğini ve Macaristan üzerinden Hırvatistan'a geldiğini iddia etti.
İlgili Haberler
- Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!
- Meksika’da küçük uçak düştü: 1 ölü
- ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
Video Haberler
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BM'nin Libya girişimi ülkede nasıl karşılandı?
- İstanbul'da milyonluk soygun!
- Bakan Özer'den LGS açıklaması
- Galatasaray'dan TFF'ye erteleme talebi!
- Maç sonrası kalp krizi geçiren belediye personeli öldü
- AKP'li belediyeyi kriz vurdu
- 'Yabancılara sahte kimlik' iddiası: 4 gözaltı
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Kar ve tipiden 14 köy yolu ulaşıma kapandı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor