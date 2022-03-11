Hırvatistan’da Sovyet yapımı keşif uçağı düştü

11 Mart 2022 Cuma, 12:47

Hırvatistan basınında yer alan iddiaya göre başkent Zagreb’in Jarun bölgesinde bir keşif uçağı düştü. Uçağın düştüğü bölgede çukur oluşurken yakınlarında iki de paraşüt bulunduğu bildirildi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir keşif uçağının düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu belirtildi. Uçağın 1 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edildi.

UKRAYNA'YA GÖNDERİLİP GERİ GELDİĞİ İDDİASI

Hırvatistan medyası, askeri uzmanların fotoğraflara dayanarak yaptığı resmi olmayan açıklamalarına göre, düşen aracın Sovyet Rusya yapımı Tu-141 'Strizh' modeli keşif uçağı olduğunu, Ukrayna’ya gönderildiğini ve Macaristan üzerinden Hırvatistan'a geldiğini iddia etti.