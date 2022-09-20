Hitler'i öven o aday tüm görevlerinden uzaklaştırıldı
İtalya'da Nazi lideri Adolf Hitler'i öven aşırı sağcı aday Calogero Pisano tüm görevlerinden uzaklaştırıldı
İtalya'da yaklaşan seçimlerde favori olarak gösterilen partilerden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını belirten parti üyesinin seçimlerdeki adaylığını askıya aldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI yönetimi, partinin Sicilya adasındaki Agrigento ili koordinatörü Calogero Pisano’yu, Hitler'i "büyük bir devlet adamı" olarak nitelediğinin ortaya çıkmasının ardından partideki tüm görevlerinden uzaklaştırdı.
Pisano'nun paylaşımları, Roma Yahudi Topluluğu başta olmak üzere sol kesimlerin tepkisini çekerken, topluluk başkanı Ruth Dureghello, "Hitler'i selamlayan birinin, seçimlerden sonraki parlamentoda yer alacağı fikri kabul edilemez." ifadesini kullandı.
ANKETLERDE ÖNDEYDİ
İtalya'da seçim kanunu gereği, seçimlere 15 gün kalmasından itibaren herhangi bir kamuoyu yoklaması yayımlanmıyor. En son 10 Eylül'de açıklanan bazı anketler, 25 Eylül'deki seçimlerden Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan merkez sağ ittifakın hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağına işaret ediyor.
Seçimleri sağ ittifakın kazanması halinde Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.
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