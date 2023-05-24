Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek

Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:52

Güncelleme: 24.05.2023 - 07:52

Nazi lideri Adolf Hitler’in 1889’da doğduğu evde polislere eğitim verilecek. Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Braunau Am Inn'deki ev, polis memurlarına insan hakları eğitimi verilmek için kullanılacak. Hükümet, uzun bir anlaşmazlığın ardından geçtiğimiz senelerde satın aldığı binadaki, tadilat çalışmalarının sonbaharda başlaması bekleniyor.

Hükümetin ev hakkındaki planları ise ülkede tartışma konusu oldu. Bazı Avusturyalılar, evin neo-Nazilerin odak noktası olmasını engellemek için yıkılmasını isterken, bazıları ise söz konusu yıkımın Avusturya'nın geçmişinin inkarı olacağını öne sürüyor. Bir diğer grup ise, evin bir hayır kurumu olarak kullanılması gerektiğini söylüyor.

Avusturya hükümeti, aşırı sağcıların evi ziyaret etmesini engellemek amacıyla evi eski sahibi Gerlinde Pommer'den kiralamıştı. Ev, uzun bir süre bir hayır kurumu tarafından özel ihtiyaçları olan insanlar için bir gündüz bakımevi olarak kullanılmıştı. Hükümet daha sonra 2016 yılında 800 bin euro karşılığında eve el koyulmasının izin veren bir yasa çıkarmış, satın almadan 3 yıl sonra İçişleri Bakanlığı, 17. yüzyıldan kalma evin karakola dönüştürüleceğini duyurmuştu.

