Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:42

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:42

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı’nda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

ABD Gizli Servisi’nin yaptığı açıklamada, kiralık bir kamyonun Lafayette Meydanı’nda güvenlik bariyerlerine iki kez çarptığı, araçtan da Nazi bayrağı çıktığı belirtildi.

Kasten yapılmış bir eylem olup olmadığı bilinmeyen olayda sürücü gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik gerekçesiyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Beyaz Saray’da görüşme yapan Başkan Joe Biden’ın ise olay sırasında nerede olduğu belirtilmedi.

