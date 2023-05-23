2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarındaki güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alınırken, araçtan da Nazi bayrağı çıktı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:42
Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı
Abone Ol google-news

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı’nda gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

ABD Gizli Servisi’nin yaptığı açıklamada, kiralık bir kamyonun Lafayette Meydanı’nda güvenlik bariyerlerine iki kez çarptığı, araçtan da Nazi bayrağı çıktığı belirtildi.

Kasten yapılmış bir eylem olup olmadığı bilinmeyen olayda sürücü gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik gerekçesiyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Beyaz Saray’da görüşme yapan Başkan Joe Biden’ın ise olay sırasında nerede olduğu belirtilmedi.


ABD Nazi bayrak

İlgili Haberler

Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı

Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı
Avusturya'da 'nazi propagandası' operasyonu: Evlere baskın düzenlendi

Avusturya'da 'nazi propagandası' operasyonu: Evlere baskın düzenlendi

En Çok Okunan Haberler