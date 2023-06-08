Hız sınırını aşan sürücüye 3 milyon TL ceza kesildi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:27

İsveçli iş insanı Anders Wiklöf, Cumartesi günü Finlandiya'da 50 kilometre hız sınırlaması bulunan yolda 82 kilometre hız yaparak sınırı aştı. İş insanına hız sınırını aştığı için 121.000 Euro (Mevcut kur ile 3 milyon 28 bin 259 TL) ceza verildi. Ayrıca Wiklöf'ün ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Nyan'da yer alan habere göre, Wiklöf konu ile ilgili "Tam yavaşlamaya başlamıştım ama yeterince hızlı olmadı ve sonuçlar böyle oldu. Bu durumu gerçekten üzüntüyle karşılıyorum ve en azından paraların sağlık hizmetlerine devlet kasası aracılığıyla harcanmasını umuyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE 95 BİN EURO ÖDEMİŞTİ

Wiklöf daha önce 2013 yılında 95 bin Euro, 2018 yılında da 63 bin 680 Euro hız sınırını aştığı gerekçesi ile para cezası ödemişti.