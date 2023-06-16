Hız yapan polisi, meslektaşı durdurdu

Hız sınırının neredeyse iki katı hızla seyreden bir polis, başka bir polis memuru tarafından kenara çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:25
Hız yapan polisi, meslektaşı durdurdu
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ABD'nin Florida eyaletinde, hız sınırının saatte 70 km ile sınırlı olduğu yolda yaklaşık 130 km hızla seyreden polis memuru Alexander Shaouni, meslektaşı tarafından kenara çekildi. 

 Seminole Bölgesi şerif yardımcısının durdurduğu Shaouni, çeşitli suçlamalara maruz kaldı ve soruşturma tamamlanana kadar görevinden alındı. 

Polise mukavemet, dikkatsiz araç kullanmak ve sirenleri açık bir şekilde kolluk kuvvetlerinden kaçmak suçlamaları, Shouni'ye yöneltildi.

Orlando Polis Departmanı yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Memur Shaouni, Seminole İlçesi Şerifinin cezai soruşturması ve Orlando Polis Departmanı'nın İç İşleri soruşturması devam ederken görevden alınmıştır"


ABD Florida hız sınırı polis

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