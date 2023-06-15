ABD'li Senatör, Macaristan'a silah satışını engelledi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:09

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:10

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi James E. Risch, ABD'nin Macaristan'a 735 milyon dolarlık silah paketi satışını veto etti.

Washington Post'un aktardığına göre James E. Risch verdiği kararın, Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı veto etmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

James E. Risch, silah paketi içerisinde yer alan 24 HIMARS roketatar bataryası, 100'den fazla roket ve pod ile ilgili parçaların Macaristan'a tedariki için, Budapeşte yönetiminin İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermesi gerektiğini dile getirdi.

James E. Risch, "Bir süredir Macar hükümetine İsveç'in NATO'ya katılması için oylama yapılmasını reddetmesiyle ilgili endişelerimi doğrudan dile getiriyorum" dedi.

James E. Risch, "Haziran ayına gelinmiş olmasına rağmen bu işlemin hala yapılmamış olması nedeniyle, Macaristan'a yeni ABD askeri teçhizatının satışının askıya alınmasına karar verdim" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve bakanlığın "bekleyen silah satışları" hakkında yorum yapmadığını söyledi.

ABD'de silah satışları, Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmadan önce Senato ve Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komitelerinin başkan ve en kıdemli üyelerinin onayını gerektiriyor. Risch'in itirazı, Dışişleri Bakanlığı'nın satış sürecinde ilerlemesini engelliyor.