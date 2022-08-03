Hizbullah, ABD ve İsrail'i uyardı: Az bir süre tanıyoruz
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırının çizilmesine yönelik İsrail ve ABD'ye "süre tanıdığını" söyledi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Hasan Nasrallah, İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk görevi yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut ziyaretine ilişkin, "Amerikalı ara bulucu, önümüzdeki birkaç gün içinde sınırlarının çizilmesi ile ilgili cevabını Lübnanlı liderlere bildirmelidir. Onun daha fazla zamanı yok" dedi.
IRNA'nın aktardığına göre Nasrallah, deniz sınırlarının çizilmesi ile ilgili ABD ve İsrail'e uyarıda bulunarak, “Ne olacağını öğrenmek için sınır müzakereleri dosyasına az bir süre tanıyoruz” açıklamasını yaptı.
Nasrallah, "ABD'li diplomatın Mısır gazı ve Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden aktarımı konusundaki sahte vaadini daha sonra ortaya çıkacak" dedi.
Nasrallah ayrıca, ülkedeki akaryakıt sorununa değinerek, "Halkımız için endişeleniyoruz. Bu nedenle Lübnan lirasıyla İran'dan akaryakıt alımı teklifini Lübnanlı yetkililere sunduk ancak Amerikalılar bunu engelledi; diğerleri (karşı çıkanlar) ise bir öneride bile bulunmadı" ifadesini kullandı.
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